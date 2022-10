Olena Savchuk termina in semifinale la sua avventura agli Europei 2022 di boxe femminile. L’azzurra è stata sconfitta dall’ucraina Tetiana Kob, che si è imposta per decisione unanime (5-0) e ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo della categoria di peso fino a 52 kg. La nostra portacolori conclude la rassegna continentale con una bella medaglia di bronzo al collo, prestigioso alloro su cui costruire le basi per l’imminente futuro. Kob si è rivelata una veterana di grande talento e a quasi 35 anni avrà l’occasione per tornare sul gradino più alto del podio dopo l’apoteosi del 2009.

Ad

Olena Savchuk aveva incominciato bene il combattimento cercando di punzecchiare la rivale, ma dopo pochi istanti è prontamente emersa l’ucraina, che sul ring di Budva (Montenegro) ha fatto la differenza con il suo proverbiale destro e la precisione di colpi contro cui la pugile italiana non ha potuto fare nulla, cedendo anche fisicamente sulla lunga distanza.

Pugilato Boxe, terribile diretto di Wilder: Helenius k.o. dopo meno di 3 minuti 16/10/2022 ALLE 08:38

IRMA TESTA: "PROSSIMO OBIETTIVO? CAMBIARE IL COLORE DELLA MEDAGLIA"

Pugilato Irma Testa argento ai Mondiali! Ma il verdetto fa discutere 19/05/2022 ALLE 17:35