Roberta Bonatti ha sfoderato una prestazione di assoluto spessore tecnico sul ring di Budva (Montenegro) e si è qualificata per la Finale degli Europei 2022 di boxe femminile. L’azzurra ha sconfitto la quotata inglese Demie-Jade Resztan per split decision, avendo la meglio su una pugile decisamente rognosa e proveniente da una scuola di assoluto spessore internazionale.

La 25enne emiliana, che agli ultimi Mondiali era stata eliminata al primo turno, ha staccato con pieno merito il biglietto per l’atto conclusivo della categoria di peso fino a 48 kg: domani sera affronterà la temibilissima bulgara Sevda Asenova per andare a caccia della medaglia d’oro. Roberta Bonatti ha saputo migliorare il terzo posto continentale conquistato tre anni fa ad Alcobendas, nella stessa stagione si fermò ai quarti di finale della rassegna iridata.

La prestazione odierna è stata convincente perché nella fase iniziale ha saputo studiare bene l’avversaria e poi l’ha punta in maniera rilevante con il destro, facendosi apprezzare per precisione e velocità nell’arco delle tre riprese. A fare la differenza è stata la sua capacità di schivare e parare i colpi dell’inglese, che ha cercato di esporsi sulla corta misura non riuscendo però a fare la differenza.

