Melissa Gemini chiude con la medaglia di bronzo i suoi Europei femminili di boxe in corso di svolgimento a Budva, Montenegro. L’italiana è stata sconfitta in maniera netta e incontrovertibile dall’irlandese Christina Desmond: verdetto unanime, 5-0, con quattro 30-27 e un 30-26.

Ad

Pochissima discussione sull’esito del combattimento, dal momento che su tutto si estende l’ombra di una prestazione decisamente sopra le righe da parte dell’irlandese, che è una delle punte più interessanti del pugilato del suo Paese.

Pugilato Boxe, terribile diretto di Wilder: Helenius k.o. dopo meno di 3 minuti 16/10/2022 ALLE 08:38

Nella sostanza, su tutte e tre le riprese l’italiana non trova mai uno spiraglio, trovandosi di fronte un’avversaria perfettamente preparata su larga scala. Per la viterbese, però, questo non è che un punto di partenza verso obiettivi più elevati nel futuro.

All’Italia rimane ancora una carta da giocare per raggiungere la terza finale continentale di questa edizione, ed è quella di Giordana Sorrentino, che però ha un ostacolo per niente facile rispondente al nome della turca Buse Naz Cakiroglu.

IRMA TESTA: "PROSSIMO OBIETTIVO? CAMBIARE IL COLORE DELLA MEDAGLIA"

Pugilato Irma Testa argento ai Mondiali! Ma il verdetto fa discutere 19/05/2022 ALLE 17:35