Giordana Sorrentino ha surclassato l'armena Anush Grigoryan e ha staccato il biglietto per le semifinali degli Europei 2022 di boxe femminile. L'azzurra è stata impeccabile sul ring di Budva (Montenegro) e si è garantita quantomeno la medaglia di bronzo nella categoria di peso fino a 50 kg. La 22enne, reduce dal trionfo ai Giochi del Mediterraneo e dall'eliminazione ai quarti di finale dei Mondiali, si è imposta con uno schiacciante verdetto unanime (5-0: cinque 30-27) e tra tre giorni tornerà sul ring per fronteggiare la turca Naz Cakiroglu Buse, oggi capace di regolare la polacca Natalia Rok.

Giordana Sorrentino salirà sul podio continentale per la prima volta in carriera, qualche mese fa aveva giganteggiato nella rassegna riservata alle Under 22. Il match odierno è stato ben controllato dalla laziale, che si è imposta in tutte le riprese grazie a una bella impostazione tattica: pochi colpi portati, ma decisamente precisi e convincenti; ottima destrezza di gambe e grande agilità; belle schivate che hanno spento l’iniziativa della rognosa avversaria. Ben cinque italiane si sono qualificate alle semifinali, in attesa del confronto tra Carlotta Paoletti e la svedese Holgersson tra le 75 kg.

ESORDIO VINCENTE PER GIORDANA SORRENTINO

