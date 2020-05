Evander Holyfield conferma il rematch con Mike Tyson: "Ne stiamo parlando, sarà per beneficenza"

L'ex-campione del mondo dei pesi massimi, capace di sconfiggere due volte Mike Tyson in carriera, conferma il progetto di un rematch con il suo grande rivale nonostante le età avanzate di entrambi: "Ne stiamo parlando, non c'è ancora nulla di ufficiale ma siamo sulla buona strada. Sarà su tre riprese e i fondi devoluti in beneficenza".

Qualche giorno fa, le immagini postate sui social da Evander Holyfield e Mike Tyson avevano fatto rialzare le antenne a tanti appassionati di pugilato e non: nonostante le età ormai non più verdi (rispettivamente 57 e 53 anni), i due ex-campioni del mondo sono apparsi ancora in ottima condizione fisica. L'ipotesi di un rematch a 23 anni di distanza da quella controversa sfida del 1997 in cui Iron Mike fu squalificato per aver morsicato a sangue l'orecchio dell'avversario, ha cominciato a prendere piede tra i fan, e ora è lo stesso Holyfield a uscire allo scoperto.

Sì, i miei rappresentanti stanno parlando con i suoi. Non abbiamo ancora trovato un accordo ufficiale, ma il discorso è ben avviato. Entrambi abbiamo ripreso a fare attività, e quando la gente se n'è accorta ha cominciato a girare la voce che avremmo potuto riaffrontarci.

Pugilato Tyson contro Holyfield, battaglia epocale a 50 anni suonati: si può fare? Tutti gli scenari 13/05/2020 A 12:48

Play Icon WATCH Evander Holyfield, 57 anni, si prepara al grande re-match con Mike Tyson 00:00:43

Holyfield è 2-0 in carriera contro Tyson: il primo incontro (9 novembre 1996) gli valse il titolo WBA dei pesi massimi, mentre il secondo (8 novembre 1997) si concluse, come detto, con la squalifica dell'avversario. L'eventuale terzo match della saga dovrebbe tenersi al meglio delle tre riprese, e i proventi saranno donati in beneficenza, il vero scopo che lo spingerebbe a tornare sul ring dopo tanti anni.

"Mi piacerebbe cominciare a fare qualche incontro di esibizione. Voglio farlo per raccogliere fondi per la mia fondazione e aiutare i bambini. Voglio tornare e mostrare ai bambini che anche alla mia età è possibile essere ancora in perfetta forma se ci si prende cura del proprio corpo sin da giovani e si evitano cattive abitudini".

Play Icon WATCH "I'm back": Mike Tyson torna "Iron" in allenamento in attesa di sfidare Holyfield 00:00:25

Play Icon

Pugilato Evander Holyfield, 57 anni, si prepara al grande re-match con Mike Tyson 13/05/2020 A 07:56

Play Icon