Floyd Mayweather: "Ormai mi sono ritirato, ma tornerei a combattere solo per 600 milioni"

A 43 anni, Floyd Mayweather è sempre impegnato nel nuovo ruolo di allenatore e non sembra intenzionato a tornare sui propri passi per un ritorno ufficiale sul ring. Il leggendario pugile americano, in questo periodo, ha lavorato spesso e volentieri in palestra alimentando alcune voci su un suo possibile rientro nel mondo della boxe professionistica. “Non combatterò con Adrien Broner, sono solo rumours. Mi sono ritirato – ha chiarito “Money” in un’intervista rilasciata a Fight Hype – Ho chiuso con la boxe, se vado in palestra è solo per tenermi in forma. Adesso quello che faccio è allenare gli altri e divertirmi“.

Il fuoriclasse nativo di Grand Rapids ha poi espresso il suo punto di vista a proposito del momento ideale in cui abbandonare l’agonismo: “Non voglio finire come mio zio o come molti altri pugili che non sanno quando smettere. Bisogna essere intelligenti e fare come me e McGregor. Non poteva battermi ma ha combattuto per condividere il ring con me e per fare più soldi di ogni altro lottatore MMA. Io lo farei nuovamente perché si tratta di intrattenimento e business”.

Mayweather, in conclusione, ha voluto chiarire ulteriormente la sua attuale situazione non escludendo in futuro un eventuale incontro di esibizione

Lo dico un’altra volta, non combatterò più con altri pugili. Con nessuno. Mi sono ritirato e amo la mia vita. Ma se vedo l’opportunità in cui posso intrattenere divertendomi e guadagnando 600 milioni di dollari, perché no? Se dovessi tornare, sarebbe per affrontare qualcuno con un intero Paese sulle spalle. Dovrebbe valerne la pena, non tornerei per logorarmi il fisico contro lottatori giovani

