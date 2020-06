Tyson Fury backed Andy Ruiz Jr to win his re-match with Anthony Joshua

In un'intervista per GMB, il campione del mondo dei pesi massimi Tyson Fury parla della sua personale lotta contro il razzismo. La discriminazione verso i gitani è tutt'oggi diffusa su più strati della società, e nessuno sembra fare nulla a riguardo.

Anche Tyson Fury ha espresso la sua opinione in merito all’ondata di proteste che sta investendo gli Stati Uniti. La causa del movimento Black Lives Matter è molto sentita dal re dei pesi massimi, che ha definito come “inaccettabili” i gesti delle forze dell’ordine americane nei confronti di George Floyd e di tutte le numerose vittime falciate dalla police brutality.

Ma come la storia di Fury dimostra, le persone di colore non sono le uniche a soffrire una discriminazione sistematica:

Sono un maschio bianco e vengo discriminato perché nomade. Non sono solo le persone di colore a soffrire il razzismo. Secondo me i nomadi sono le vittime attorno alla quale è più consentito discriminare, nel Regno Unito e nel mondo.

Il sito Worldboxingnews riporta un’intervista a GMB, in cui Fury rivisita il suo passato e il suo presente: la sua è una famiglia di gitani, sempre in movimento. La cultura dei “Gypsies” ha forgiato la sua vena da combattente sin da quando era in fasce. Combattimenti costanti tra parenti e sconosciuti, quasi sempre per le strade.

Anche oggi in certi pub, bar e ristoranti compaiono delle scritte: ‘ci riserviamo il diritto di non ammettere né nomadi né gitani.’ È ancora consentito essere razzisti verso i nomadi. Nessuno dice mai niente. È accettato da tutti normalmente, è così e basta.

La fama, a detta del neocampione WBC, non ha rimediato a tali manifestazioni di odio:

Penso a tutte le brutte cose che mi sono capitate nella vita, e devo pure leggere quelle scritte sulle porte, venire rifiutato come persona – non in quanto gruppo etnico o robe simili – in quanto persona sono stato escluso, anche dopo esser diventato campione del mondo dei pesi massimi.

L’esempio di Tyson “The Gypsy King” Fury ci dimostra come la discriminazione e il pregiudizio possano colpire tutti, ed è pressoché impossibile sfuggirvi. “Non solo bianchi, neri, marroni… Tutti possono essere razzisti”. Un problema sempre più attuale e sempre più comune, che dovrebbe coinvolgere tutti noi a un livello più diretto e personale.

