Russia sta invadendo l'Ucraina scrivendo un'altra triste pagina della nostra storia, arrivano i messaggi degli atleti che implorano il 'cessate il fuoco'. Dopo 'Stop war' da parte di No war in Ukraine' di fratelli Klitschko che hanno fatto sapere che combatteranno a fianco della propria patria, l'Ucraina. Mentre lasta invadendoscrivendo un'altra triste pagina della nostra storia, arrivano i messaggi degli atleti che implorano il ''. Dopo '' da parte di Napoli e Barcellona in El e la maglia bianca con dedica '' di Malinovskyi arrivano anche le dichiarazioni deiche hanno fatto sapere che combatteranno a fianco della propria patria, l'Ucraina.

Ad

Inoltre, Vitali Klitschko è stato sindaco di Kiev dopo aver praticato a lungo il pugilato e, all'emittente ITV Good Morning Britain, ha dichiarato: "Non ho altra scelta, devo farlo. Combatterò. Kiev è sotto minaccia e la priorità principale è quella di lavorare con la polizia e le forze militari per sostenere le infrastrutture critiche tra cui la consegna di elettricità, gas e acqua per i suoi cittadini. I civili sono pronti a difendere Kiev come soldati. Credo nell'Ucraina, credo nel mio paese e credo nel mio popolo".

Pugilato Usyk: "Ucraina sono tornato, insieme fermeremo questa guerra" 2 ORE FA

I civili sono pronti a difendere Kiev come soldati.

Gli fa eco suo fratello, Wladimir Klitschko che si è arruolato nell'esercito di riserva dell'Ucraina: "Il popolo ucraino è forte. E rimarrà fedele a se stesso in questa terribile prova. Un popolo che desidera la sovranità e la pace. Un popolo che considera il popolo russo i suoi fratelli".

Il popolo ucraino è forte. E rimarrà fedele a se stesso in questa terribile prova.

Ucraina-Russia, l'abbraccio a Pechino che va oltre la guerra

Pugilato Anthony Joshua si dà al rap davanti alla folla a Dubai 07/01/2022 A 10:25