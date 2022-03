Tra i tanti nomi legati all’Ucraina oggi c’è anche quello di Vitali Klitschko, noto come uno dei migliori pugili ucraini e “campione emerito” della WBC, ma anche come sindaco della capitale Kiev per ben due mandati. Legato al pugilato con il fratello maggiore Wladimir, qualche settimana fa anche Vitalij ha deciso di prendere le armi per difendere il suo Paese. Vitali aveva già percepito le tensioni con la Russia di Putin diversi anni fa, così come aveva intuito di che pasta era fatto Don King, che dopo aver invitato i fratelli Klitschko per assumerli, aveva finto di saper suonare il pianoforte, facendo partire in realtà una traccia audio.

Vitalii e Wladimir erano grandi appassionati di Arnold Schwarzenegger e Chuck Norris, tanto che iniziarono a praticare il kickboxing clandestinamente, perché le arti marziali erano vietate in URSS fino al 1989. Grazie a Gorbaciov la Russia si aprì alla perestrojka, che permise a Vitali di diventare un campione del pugilato, tanto da rivelarsi uno dei principali protagonisti anche a Palm Beach, in Florida. Ed è stato proprio questo viaggio negli Stai Uniti a cambiare il “Dottor Pugno di Ferro”. Ecco il racconto di "Marca".

Da bambino mi è stato fatto il lavaggio del cervello. Ogni mattina dovevo scrivere di tutte le cose brutte dell’America, perché era il nostro nemico . Gli USA erano il capitalismo, dove le persone si trattavano come schiavi. Ce lo dicevano dall'asilo. Quindi, per me, andarci è stato come fare un viaggio sulla luna

Wladimir e Vitali Klitschko Credit Foto Eurosport

La (ri)scoperta dell'America

L’America è stata per Vitali una vera e propria scoperta, dai centri commerciali, alla Coca-Cola:

“Avevamo sentito parlare molto della Coca Cola e quando l'ho provata per la prima volta, mi sembrava di poterne bere un intero secchio”. Dall’Ucraina le reazioni a questo nuovo capitolo della vita di Vitali furono molto dure, come lui stesso racconta nel suo documentario. A suo padre ha detto: “Papà, ci hanno detto sciocchezze per tutta la vita. È un paese fantastico, la gente è molto amichevole!”. “No - ha risposto lui, militare di alto rango, inviato anche a Chernobyl - ti hanno solo insegnato il lato buono. Lo usano come propaganda. Gli Stati Uniti sono un posto orribile”

Vitali Klitschko è ora impegnato in Ucraina, a difendere il proprio Paese dall’invasione russa: in carriera non ha mai subito alcun ko. Le sue uniche due sconfitte sono arrivate in seguito all’interruzione dell’incontro da parte dell’arbitro e il suo titolo di campione del mondo è l’ottavo più lungo nella storia della divisione (per 5 anni, 2 mesi e 4 giorni).

