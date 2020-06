Holyfield: "Perdono Mike Tyson per il morso all'orecchio, mi ha reso una persona migliore"

Mike Tyson vs Evander Holyfield, în 1997

Mike Tyson ed Evander Holyfield si affronteranno nei prossimi mesi per un incontro a scopo benefico? Questo è il match che tutti gli appassionati di boxe si aspettano, il terzo capitolo della saga che accese l’universo del pugilato a metà anni ’90: in entrambi i casi vinse Holyfield laureandosi Campione del Mondo dei pesi massimi, il secondo atto andato in scena nel 1997 fu caratterizzato dal celeberrimo morso d’orecchio effettuato da Iron Mike ai danni del rivale.

A 53 e 57 anni rispettivamente, dopo essersi ritirati da tempo immemore (Tyson nel 2005, Holyfield nel 2014), i due potrebbero incrociare i guantoni per una contesa dall’elevato fascino mediatico. Holyfield ne ha parlato al Times:

Andiamo verso i tre round. Non sono 10 o 15. La mia intenzione non è quella di mettere fuori combattimento nessuno, ma con i guanti da 16 once ottieni anche buoni colpi in combattimento.

Si potrebbe combattere a novembre in Medio Oriente? Per il momento sono soltanto indiscrezioni, non ci sono conferme di sorta ma entrambi i pugili si stanno allenando duramente ed è probabile che si raggiunga un accordo.

"Il morso all'orecchio di Tyson? Mi ha insegnato a perdonare"

Nel corso della lunga intervista, lo statunitense torna anche sullo storico precedente del morso all'orecchio che gli rifilò Iron Mike e di come in realtà sia grato per quell'episodio

Mi è costato molto dolore, ma sono contento che sia successo perché mi ha dato l’opportunità di capire cosa sia il perdono e di parlarne. Quello che la gente non sa è che Mike ha molta più cultura di quanto si possa pensare. Ritengono che sia un pazzo, in realtà oggi è un uomo d’affari. Quando invecchi non sei più la stessa persona.

