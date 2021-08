Venerdì 27 agosto, la capitale serba Belgrado ha ospitato la celebrazione principale dell'International Boxing Day 2021, organizzata dalla Amateur International Boxing Association (AIBA).

Per un giorno Belgrado è diventata la capitale mondiale del pugilato. Grandi nomi della boxe come la leggenda Roy Jones Jr, il presidente dell'AIBA Umar Kremlev, il segretario generale dell'AIBA István Kovács, la campionessa Zeina Nassar e diversi campioni olimpici e mondiali hanno partecipato alla celebrazione. L'evento è stato ospitato da un famoso attore serbo conosciuto a livello internazionale, Miloš Biković, ed ha ricevuto il sostegno delle autorità serbe, che hanno organizzato i protocolli di sicurezza per il COVID-19.

Nell’ambito della celebrazione, Roy Jones Jr. e Zeina Nassar hanno tenuto un allenamento pubblico per mostrare le loro qualità atletiche in Piazza della Repubblica; in seguito è iniziata una grande celebrazione con la partecipazione di numerose star della musica locale.

Pugilato Pacquiao si ritira? "Voglio stare con la famiglia e riflettere" 22/08/2021 A 13:06

L'AIBA ha organizzato l'intera celebrazione della Giornata Internazionale di Pugilato per far conoscere lo sport della boxe al grande pubblico, e come introduzione ai Campionati Mondiali Maschili AIBA che si terranno in ottobre, sempre a Belgrado.

International Boxing Day - Una celebrazione per tutte le persone coinvolte nella nobile arte

Il presidente dell'AIBA, Umar Kremlev, ha sottolineato più volte durante l'evento che il giorno internazionale della boxe è una celebrazione rivolta a tutti coloro che si dedicano a questo sport. La celebrazione non è quindi dedicata solamente ai dilettanti, ma anche ai pugili professionisti e a chiunque desideri affacciarsi sul mondo della boxe. "Se hai messo un piede su un ring, fai parte della famiglia della boxe, e l'International Boxing Day è anche la tua festa!”, ha detto Kremlev.

L’International Boxing Day si celebra il 27 agosto in ricordo della prima edizione dei Campionati Mondiali di Pugilato AIBA, tenutasi nel 1974 all'Avana, Cuba, nella stessa data.

Roy Jones Jr. ha detto che "Se non fosse stato per la boxe, non ci sarebbe Roy Jones Jr, e io non sarei qui davanti a voi oggi. La boxe mi ha reso quello che sono, e le sono grato, le devo tutto". Jones ha ribadito che la boxe è più di un'arte marziale, in quanto insegna ai giovani una delle abilità essenziali della vita - come risollevarsi dopo una caduta e continuare a lottare, affrontando ogni situazione. Il presidente Kremlev ha affermato che la pandemia di COVID-19 ha fatto capire al mondo intero l'importanza di essere in buona salute, e a suo parere la boxe è un modo eccellente per rimanere sani.

L'AIBA rende la boxe accessibile a tutti

Anche se la celebrazione principale ha luogo a Belgrado, l'International Boxing Day viene celebrato anche in altri paesi. L'AIBA ha voluto sottolineare che si tratta di una manifestazione globale. Come ha spiegato il signor Kovács, vari paesi festeggiano contemporaneamente, ciascuno a suo modo. In Scozia, i pugili si esibiscono in allenamenti aperti al pubblico indossando i kilt tradizionali; in Nepal, gli atleti donano il sangue agli ospedali locali; la Repubblica Ceca e l'Ungheria organizzano eventi per familiarizzare i bambini con questo sport; altri paesi donano fondi in beneficenza per aiutare le persone in difficoltà.

Zeina Nassar, la famosa campionessa tedesca, è un ottimo esempio di quanta strada abbia fatto il mondo della boxe. Zeina ha raccontato che oltre a essere una delle pochissime ragazze coinvolte in questo sport, era anche l'unica musulmana che indossava il hijab quando si allenava nella sua palestra. Ha dichiarato che la sua missione è mostrare come la boxe non sia più uno sport riservato unicamente agli uomini, ma che è invece aperto a persone di tutte le razze e confessioni religiose. Pensa che il suo successo possa aiutare a infrangere gli stereotipi e a motivare le ragazze a provare questo sport, trovando magari in esso lo scopo della loro vita, proprio come è successo a lei.

Roy Jones Jr. inoltre ha detto che la boxe è un modo eccellente per coinvolgere nello sport le persone affette da alcuni disturbi. Ha menzionato il lavoro con un ragazzo affetto da autismo - Jones ha spiegato come il ragazzo, a causa della sua condizione, non possa fare sport di squadra, ma possa praticare la boxe, poiché sul ring è da solo. Per questo motivo, la boxe è diventata una parte centrale della vita del ragazzo, diventando una fonte di ispirazione per altri genitori che hanno figli con autismo o condizioni simili.

L'AIBA ha voluto mostrare come l'International Boxing Day sia una celebrazione rivolta a tutti, non solo ai pugili, e come la boxe sia uno sport che tutti possono e dovrebbero provare.

Belgrado come capitale mondiale della boxe nel 2021

L'International Boxing Day a Belgrado è un'eccellente introduzione per i Campionati Mondiali Maschili AIBA che si terranno dal 26 ottobre al 6 novembre 2021, sempre nella capitale serba.

Alla domanda sul perché abbia scelto Belgrado come luogo per ospitare il più grande evento pugilistico dell'anno dopo le Olimpiadi, il presidente dell'AIBA Kremlev ha spiegato che la situazione locale relativa alla pandemia di COVID-19, unita al sostegno del governo e del presidente serbo Vučić, sono stati i fattori decisivi. Vaccini gratuiti, adeguati protocolli di sicurezza e solide infrastrutture hanno permesso all'AIBA di organizzare una competizione in condizioni di sicurezza per tutte le persone coinvolte, un fattore particolarmente importante in tempi incerti come questi.

La giornata internazionale di pugilato è stata una grande introduzione all'evento principale che si terrà in ottobre. Campioni olimpici, stelle e leggende della boxe erano tutti a Belgrado per attirare l'attenzione del pubblico e invitare la gente a venire ai campionati mondiali maschili AIBA. Anche Roy Jones Jr. ha detto che tornerà a Belgrado per partecipare all’evento.

L’AIBA sta ricostruendo la sua reputazione

Dopo gli scandali passati che hanno coinvolto le Olimpiadi estive, l'AIBA sta facendo passi significativi per ricostruire la sua reputazione. Come ha detto il presidente Kremlev, si sono presi la piena responsabilità e stanno lavorando duramente per chiarire tutto. L’AIBA adesso è completamente trasparente, e lavora con esperti indipendenti che stanno conducendo le loro indagini in diversi ambiti.

Il rapporto del professor Richard McLaren è previsto per la fine di settembre, e fornirà informazioni dettagliate circa l'arbitraggio e il giudizio nelle Olimpiadi di Rio nel 2016. Un'organizzazione separata guidata da Ulrich Haas e il suo gruppo di esperti legali è incaricata di accedere all'AIBA dal punto di vista della governance, effettuando interviste approfondite con i membri dell'organizzazione e con gli associati esterni. Anche le finanze dell'AIBA sono oggetto di indagine, sebbene il presidente Kremlev abbia affermato che l'organizzazione è ora senza debiti, poiché riceve la maggior parte dei suoi fondi attraverso sane campagne di marketing come l'International Boxing Day, che li aiuta a trovare nuovi sponsor.

L'AIBA spera di essere l'organo di governo responsabile dell'organizzazione degli eventi di pugilato alle Olimpiadi estive di Parigi nel 2024. Sono stati fatti enormi progressi, ma l'AIBA continua a impegnarsi senza sosta, operando in modo del tutto trasparente. Il presidente Kremlev ha dichiarato che stanno seguendo le raccomandazioni e stanno ascoltando gli esperti indipendenti, rispettando i più alti standard, e facendo del loro meglio per fare tutto correttamente e promuovere la nobile arte della boxe a livello internazionale.

Belgrado ha ospitato questo meraviglioso evento nel 2021, e l'AIBA prevede di rendere l'International Boxing Day una tradizione. L'evento principale si svolgerà in una città diversa ogni anno, ma l'AIBA vuole che l'International Boxing Day sia sempre un evento di carattere internazionale, che si svolge in tutto il mondo contemporaneamente, con l'intero pianeta che celebra il fenomeno della boxe.

Pugilato Pacquiao perde ai punti contro Ugas 22/08/2021 A 06:29