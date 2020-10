Tanti atleti sono stati colpiti dal coronavirus in questo periodo. Anche Irma Testa, la numero 1 del pugilato italiano, è stata vittima del contagio, come rivela all'ANSA.

Nonostante la positività, Irma sta bene e spiega che il suo obiettivo resta Tokyo, per cui non vede l'ora di tornare ad allenarsi: "Non si deve mollare e occorre continuare ad allenarsi, sempre rispettando le regole. Le restrizioni sono importanti per tenere a bada il virus ma noi senza preparazione e match non possiamo stare".