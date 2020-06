Jamie Foxx sarà Mike Tyson in un nuovo film: "Faccio palestra per essere come lui, peserò 104 kg"

Il famoso attore statunitense è stato scelto per impersonare Mike Tyson in un nuovo film in produzione a Hollywood che ricalcherà la carriera dell'ex-campione dei pesi massimi: "Vogliamo mostrare a tutti il percorso di evoluzione di Tyson. Sto lavorando in palestra per avere un fisico uguale al suo".

Un film biografico su Mike Tyson è in fase di lavorazione a Hollywood, la vita dell’icona del pugilato degli ultimi trent’anni sarà al centro di un biopic che dovrebbe uscire in un prossimo futuro. A interpretare l’ex Campione del Mondo dei pesi massimi sarà il celeberrimo attore Jamie Foxx, il quale ne ha parlato durante una diretta Instagram "Catching Up with Mark Birnbaum". Il 52enne statunitense, noto per aver recitato in tantissimi blockbuster, ha parlato di come si sta preparando per migliorare il suo fisico proprio per interpretare Mike Tyson:

Mi sto sottoponendo a una rigorosa routine in palestra per cambiare il fisico, io voglio che la gente mi veda in strada e mi chieda un autografo perché pensa che io sia Tyson. Peserò 97 kg e poi salirò a 102-104, sullo schermo sembreranno 113.

Pugilato Evander Holyfield conferma il rematch con Mike Tyson: "Ne stiamo parlando, sarà per beneficenza" 17/05/2020 A 17:52

Il film vuole mettere in mostra l’evoluzione dell’ex fuoriclasse: "Vogliamo mostrare a tutti che si evolve. Tutti vengono da un posto buono o cattivo, l’importante è il viaggio che si compie e come si diventa".

Jamie Foxx racconta anche il suo rapporto con Mike Tyson: "L’ho conosciuto ormai trent’anni fa, ero su un palco e stavo per fare una battuta su di lui ma nessuno rideva o applaudiva perché lui era tra il pubblico!".

L’ex pugile, attualmente 53enne, dovrebbe tornare sul ring nei prossimi mesi per disputare un incontro a scopo benefico anche se non si conoscono i dettagli. Il film si unirà così alla lunga tradizione cinematografica che vede la boxe protagonista.

