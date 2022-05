Si chiama Khadija Jaafari, ma gli amici la chiamano "Katalina" e in quello che fa è la numero uno in Italia, ovvero il pugilato. A soli 14 anni, infatti, Khadija è due volte campionessa italiana di boxe: vincendo in Abruzzo nella categoria 57 chili, Jaafari ha confermato il titolo di campionessa per il secondo anno consecutivo dopo che l’anno scorso aveva vinto a maggio 2021 gli School Girl. Lucio Zurlo, suo allenatore in un quartiere difficile di Torre Annunziata, la considera la nuova Irma Testa.

Non ha la cittadinanza

Questo titolo le darebbe la possibilità di gareggiare agli Europei di agosto, ma è originaria del Marocco e non ha ancora la cittadinanza italiana. "Mio padre è arrivato in provincia di Napoli due giorni prima che nascessi - ha detto a Repubblica – e poi lo abbiamo raggiunto anche noi. Questa è casa nostra. Mi sento napoletana, sono arrivata in Italia da bambina. Qui è la mia vita e nella palestra Boxe vesuviana ho imparato a trasformare la mia rabbia in qualcosa di buono" Katalina ha raccontato la sua storia in un film dal titolo “Californie” di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman: "È divertente fare l’attrice, ma a me piace più il pugilato”.

