L'ultima follia di Mike Tyson? Un volo molto turbolento. In giornata, l'ex campione del mondo dei pesi massimi, si è lasciato andare ad una pesante lite prima della partenza per un volo da San Francisco alla Florida. Importunato da un passeggero che era seduto alle sue spalle, che voleva provocare l'ex pugile, Tyson ha reagito scagliandogli qualche pugno al volto. Alcuni dei passeggeri presenti sul volo hanno filmato tutto e il video è stato pubblicato sui propri canali social dal portale TMZSports. A seguito di questo episodio, Mike Tyson è sceso dal volo e non è più partito per la Florida.

La ricostruzione di TMZSports

"Iron Mike" è stato inizialmente amichevole con il passeggero e il suo amico quando sono saliti sul volo, ma ha reagito dopo che l'uomo "non voleva smettere di provocarlo". Tyson ne aveva abbastanza del tizio dietro di lui che gli parlava nell'orecchio e gli ha detto di calmarsi. Ma il tizio ha continuato e, secondo il testimone, Tyson ha cominciato a tirargli diversi pugni al volto

Al momento non ci sono reazioni ufficiali né da parte di Mike Tyson né da parte della compagnia aerea JetBlue su quanto accaduto. Si attende anche la reazione del passeggero che ha ricevuto il trattamento non amichevole da parte dell'ex pugile.

