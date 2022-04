Michael Magnesi difende con successo la cintura di Campione del Mondo IBO dei pesi superpiuma. Il laziale, a Civitavecchia, Dennis “Martillo” Contreras, dominato peraltro lungo tutto l’andamento del combattimento. Si tratta della Il laziale, a Civitavecchia, si impone per TKO alla quinta ripresa contro il messicano, dominato peraltro lungo tutto l’andamento del combattimento. Si tratta della vittoria numero 21 in altrettanti confronti , e a questo punto la prospettiva diventa quella iridata per il Lupo Solitario che da Cave sta cercando di conquistare il mondo intero.

Nel primo round si vedono pugni, soprattutto da parte di Magnesi, come se invece di una di riprese se ne fossero già disputate quattro. L’aggressività di “Lone Wolf” è continua, presente ed evidente, ma Contreras incassa nel secondo e poi ancora nel terzo round, benché pensi più a difendersi che a contrattaccare, cosa che fa poche volte.

L’italiano trova, nella terza ripresa, il modo di colpire in pieno volto l’avversario, portando il messicano a vacillare per un attimo. Di certo Magnesi è più brillante, e i pugni di Contreras semplicemente non sembrano neanche sfiorarlo, tanto è potente l’azione dell’iridato in carica.

Nella quarta ripresa inizia a vedersi Contreras, che riesce a restare a centro ring e a costituire una minaccia più seria grazie a colpi che sanno essere potenti. Il messicano ci prova con una serie di combinazioni sinistro-destro, poi Magnesi, nel finale di round, trova un brillante uno-due e poi varia la distanza, mandando in tilt il piano tattico di “Martillo”.

Ed è proprio a inizio quinto round che arriva il primo atterramento effettuato da Magnesi, d’incrocio di destro. Contreras si rialza solo per essere abbattuto un’altra volta da un secondo, definitivo destro. Si rialza, ma dal suo angolo viene gettata la spugna: Civitavecchia esulta, Magnesi è ancora Campione del Mondo superpiuma IBO.

Queste le sue parole alla fine del match: "Sapevo che sarebbe stato un match difficile e duro perché Contreras è un validissimo pugile. Con il mio team abbiamo studiato una tattica che, visto il risultato, si è rivelata vincente. Ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato a raggiungere questo obiettivo, a cominciare dal mio Manager, Davide Buccioni, mia moglie e agente, Alessandra Branco, il mio Maestro Massai e il mio staff, e la Federazione Pugilistica Italiana."

