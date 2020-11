Michael Magnesi si è laureato Campione del Mondo IBO dei pesi superpiuma! Al PalaSport di Fondi (in provincia di Latina) il pugile italiano ha sconfitto il ruandese con passaporto svizzero Patrick Kinigamazi, dominando la contesa in lungo e in largo, imponendosi con pieno merito per ko tecnico al quinto round. Il 26enne nativo di Palestrina ha giganteggiato dall’inizio alla fine, ha mandato al tappeto il rivale per ben due volte ed è così riuscito a imporsi prima del limite contro un rivale esperto e di 11 anni più vecchio. Il nostro portacolori (imbattuto con 18 vittorie in altrettanti incontri disputati, 10 dei quali prima del limite) si può così mettere in vita questa cintura iridata, quella della sigla meno importante a livello globale (il panorama globale è dominato da WBA, WBO, WBC, IBF) ma che rappresenta un ottimo trampolino di lancio per il ribattezzato Lonewolf (“Lupo solitario”, è salito sul ring proprio ricordando le fattezze dell’animale): oggi ha combattuto benissimo e potrà sicuramente togliersi tantissime altre soddisfazioni nel prossimo futuro. Michael Magnesi è diventato il 36mo italiano a vincere un Mondiale, a quattro anni di distanza da Giovanni De Carolis, che fu iridato WBA tra i supermedi nel 2016.