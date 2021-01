Il suo eterno rivale Evander Holyfield, colui che riuscì a sconfiggerlo per ben due volte tra il 1996 e il 1997 (nella seconda occasione ci fu il celeberrimo morso d’orecchio consegnato di diritto alla storia dello sport), si è subito fatto avanti e ieri ha ribadito le sue intenzioni in un’intervista concessa a The Sun: “Il mio staff ne sta parlando con il management di Tyson: attendo una decisione, stanno comunicando tra loro proprio ora. Il fatto è che mi sto ancora allenando per questo, so che un giorno l’accordo si troverà e sono pronto per lui. Mi metto in gioco“.