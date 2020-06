Mike Tyson insegna il suo leggendario uppercut a un campione olimpico

Dal nostro partner OAsport.it

Mike Tyson prosegue nei suoi durissimi allenamenti con l’obiettivo di tornare sul ring nei prossimi mesi per disputare un match con scopi benefici. L’ex Campione del Mondo dei pesi massimi, icona indiscussa della boxe moderna, deve ancora svelare il nome del suo avversario (tutti sperano in una contesa con Evander Holyfield per dare vita al terzo atto della saga che infiammò gli anni ’90 sul ring) ma nel frattempo il 53enne si fa apprezzare dagli appassionati della nobile arte con i video dei suoi allenamenti.

L’ultimo lo riprende mentre cerca di insegnare il suo iconico uppercut allo statunitense Henry Cejudo, ex star delle arti marziali miste e Campione Olimpico nella lotta a Pechino 2008.

