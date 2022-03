E tutti sanno che cosa fu a rendere l'incontro tanto celebre: nella sfida per il titolo mondiale WBA dei pesi massimi, Iron Mike perse completamente la lucidità dopo uno scontro con la testa dell'avversario che gli aprì un taglio in fronte, e decise di iniziare il round successivo senza paradenti; alla prima occasione buona, in un corpo a corpo, Tyson morse Holyfield all'orecchio destro, strappandogliene un pezzo e sputandolo sul ring, incappando in un'inevitabile squalifica.

I "Morsi di Mike"

Perché raccontiamo tutto ciò? Perché nella sua attività da imprenditore, Mike Tyson ha voluto rievocare con una certa irriverenza l'episodio. Già da tempo infatti l'ex pugile è diventato coltivatore di marijuana, che in alcuni stati degli USA è legale, e ha deciso di lanciare sul mercato delle caramelle (alla marijuana ovviamente) che si chiamano "Mike Bites" (ossia "I Morsi di Mike"), che hanno una dettagliata forma di orecchio cui manca un pezzo.

La campagna è stata lanciata anche sui social, dove i Morsi di Mike sono stati immortalati e presentati al pubblico.

