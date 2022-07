Quando mi guardo allo specchio, vedo quelle piccole macchie sul mio viso e dico sempre che la mia data di scadenza si avvicina. Anche se poi un giorno moriremo tutti, ovviamente". Come spesso succede, arriverà molto presto". ". Come spesso succede, Mike Tyson fa discutere non appena apre bocca. E stanno infatti facendo rumore le sue dichiarazioni rilasciate durante il podcast Hotboxin with Mike Tyson nel corso del quale il 56enne ex campione dei pesi massimi, parlando con l'ospite della puntata (il terapista Sean McFarland) ha rivelato di essere convinto che per lui la morte "".

"I soldi? Quando ne hai tanti nessuno ti ama davvero"

Ad

"Dico sempre che chi pensa che i soldi facciano la felicità, lo dice perché non ha mai avuto molti soldi nella vita. Quando hai molto denaro, non puoi aspettarti che qualcuno ti ami davvero. Il denaro ti dà un falso senso di sicurezza, non pensi che le banche possano crollare".

Pugilato Guai per Foreman: 2 donne lo accusano di abusi sessuali negli anni '70 14/07/2022 A 09:35

Pugilato Mayweather torna a combattere a 45 anni! Sfida a Asakura, star MMA 14/06/2022 A 10:57