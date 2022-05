La medaglia di bronzo olimpica sconfigge per verdetto non unanime (4-1, con due 30-27, due 29-28 e un 28-29) l’uzbeka. Il nostro Paese, dunque, è certo di avere per la seconda volta almeno una rappresentante tra le prime quattro al mondo in una qualsiasi categoria, dopo l’argento di Angela Carini nei 64 kg datato 2019. Primo minuto e mezzo quasi di studio per le due, anche se l’italiana tende ad avere più controllo sul ring e una vena marcatamente offensiva. Turdibekova in più occasioni prova a entrare nella guardia di Testa, senza riuscirci. L’incertezza è però tale che si riflette anche nei pareri dei giudici (tre 10-9 per l’azzurra e due per l’uzbeka).