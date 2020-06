Morte George Floyd, Mayweather coprirà le spese per il funerale

L'ex campione del mondo di boxe coprirà le spese dell’ultimo saluto al 46enne ucciso lunedì scorso a Minneapolis, la cui morte ha innescato le proteste che stanno squassando gli Stati Uniti.

Nelle scorse settimane era finito nella lente dei media per una festa proibita in piscina e in un night senza mascherina e distanziamento sociale organizzata con un folto gruppo di amici, questa volta però Floyd Mayweather torna a far parlare di sé per un gesto lodevole e da applausi. L’ex campione del mondo di boxe in cinque categorie, finanzierà le spese per il funerale di George Floyd, il 49enne ucciso da un poliziotto lo scorso 25 maggio a Minneapolis.

Mayweather pagherà di tasca propria anche due commemorazioni previste giovedì in Minnesota e e sabato in North Carolina in onore della scomparsa dell’uomo la cui morte ha innescato le proteste che infiammano le strade d’America. A rivelarlo ai microfoni di ESPN è stato l’amministratore delegato della Mayweather Promotions, Leonard Ellerbe: “Probabilmente si arrabbierà con me per averlo rivelato pubblicamente ma... sì, pagherà il funerale”.

Mayweather, tramite un amico comune, è riuscito a mettersi in contatto con la famiglia di Floyd ed ha ottenuto il benestare per pagare i funerali che dovrebbero svolgersi il prossimo martedì 9 giugno a Houston.

