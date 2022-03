Questo combattimento s’ha da fare“. Parafrasando Alessandro Manzoni, Oleksandr Usyk e il britannico Anthony Joshua andrà in scena. Come si sa, lo scenario futuro di tante cose e del mondo dello sport sta cambiando velocemente e il riferimento è al conflitto armato tra Russia e Ucraina, considerando le ricadute che potrebbero esserci su diversi fronti. “. Parafrasando Alessandro Manzoni, si era in attesa di capire se il match tra l’ucraino e il britannicoandrà in scena. Come si sa, lo scenario futuro di tante cose e del mondo dello sport sta cambiando velocemente e, considerando le ricadute che potrebbero esserci su diversi fronti.

Parlando di pugilato, i pesi massimi prevedevano un programma piuttosto intenso: il britannico Tyson Fury, Campione del Mondo WBC chiamato a difendere la sua cintura contro lo sfidante designato dalla sigla; Usyk, Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO che era intenzionato a concedere la rivincita a Joshua.

L’appuntamento del rematch era previsto per la primavera di questo 2022, ma per quanto sta accadendo in territorio ucraino tanto è mutato in pochissimo tempo. Il boxer ucraino aveva deciso, infatti, di arruolarsi nell’esercito a difesa del proprio Paese.

Vero è che nelle ultime ore c’è stato un nuovo cambiamento di spartito. Come riportato dall’Ansa, il ministro dello Sport dell’Ucraina, Vadym Gutzeit, ha autorizzato Usyk a lasciare il proprio posto nella milizia ucraina per riprendere gli allenamenti in vista della rivincita citata. Secondo quanto riportano le cronache, la nuova data del match dovrebbe essere nel mese di giugno. La BBC riferisce, inoltre, che il campo di allenamento di Uysk non sarà, come inizialmente previsto, in Polonia.

