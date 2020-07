Ora è ufficiale: Mike Tyson torna sul ring a 54 anni! Il 12 settembre sfiderà Roy Jones Jr

L'ex campione dei pesi massimi rimetterà i guantoni in un match esibizione di otto round a Los Angeles. Il suo ultimo incontro risale al 2005, quando venne sconfitto da Kevin McBride

Ora è ufficiale. Le speculazioni sono diventate realtà. Mike Tyson torna sul ring a 54 anni. Il campione di boxe sfiderà il prossimo 12 settembre Roy Jones Jr in un exhibition match, un incontro con otto round in California. L’incontro sarà disponibile sulla piattaforma online Thriller. "Iron Mike" aveva lasciato lo spiraglio di un suo ritorno qualche mese fa quando in un breve filmato postato sul suo profilo Instagram lo si vedeva durante una seduta d'allenamento con il suo coach. Alla fine del filmato si rivolge alla telecamera e ringhia verso l'obiettivo: "I'm back. Il suo ultimo incontro risale al 2005, quando venne sconfitto da Kevin McBride. Jones Jr. ha combattuto per l'ultima volta nel 2018.

L’annuncio è arrivato attraverso il sito della Only Legends League, società creata dallo stesso Tyson che "si propone di riportare sui campi di gioco leggende dello sport che si sono ritirate, ma che sono ancora in grado di regalare emozioni". Accontanata per ora, quindi, l'ipotesi di una rivincita con Evander Holyfield, protagonista dell'incontro passato alla storia perchè Tyson gli staccò un pezzo di orecchio con un morso.

