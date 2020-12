Alla Wembley Arena di Londra Anthony Joshua, già campione dei pesi massimi, ha battuto Kubrat Venkov Pulev mantenendo così le sue cinture dei pesi massimi mondiali (IBF, WBA, WBO e IBO). Un match a senso unico per il britannico che vince la sfida per k.o. a 2’58” del 9° round con un destro spaventoso. Joshua lancia così la sfida a Tyson Fury per la corona di WBC. Anthony Joshua ha dominato dal punto di vista tecnico. Prima ha insistito col jab sinistro, poi ha sfoderato i suoi colpi più pesanti: gancio, montante, diretto destro. Ha mandato Pulev al tappeto nel corso del terzo round, poi per altre due occasioni nella nona ripresa e ha trionfato con pieno merito. Il record del Campione del Mondo parla ora di 24 vittorie (22 per ko) e 1 sola sconfitta (quella contro Ruiz il 1° giugno 2019), con un conto in banca arricchito di circa 11 milioni di euro grazie a questa ultima uscita sul ring.