Importunato da un passeggero seduto alle sue spalle - intento a provocare l'ex pugile - Mike Tyson ha reagito TMZSports. A seguito di questo episodio, Mike Tyson è sceso dal volo e non è più partito per la Florida. seduto alle sue spalle - intento a provocare l'ex pugile - Mike Tyson ha reagito scagliandogli qualche pugno al volto . Alcuni dei passeggeri presenti sul volo hanno filmato tutto e il video è stato pubblicato sui propri canali social dal portale. A seguito di questo episodio,e non è più partito per la Florida.

Dopo quanto accaduto nella giornata di mercoledì il rappresentante del pugile ex campione dei pesi massimi ha deciso di rompere il silenzio, fornendo ulteriori dettagli sulla vicenda. Ecco le parole del portavoce, contattato dalla rivista americana ET:

«Purtroppo, il signor Tyson ha avuto un incidente su un volo con un passeggero aggressivo che ha iniziato a molestarlo e gli ha lanciato una bottiglia d’acqua mentre era al suo posto»

Un portavoce del dipartimento di polizia di San Francisco ha invece dichiarato alla stessa rivista che gli agenti sono stato inviati a bordo dell’aereo in seguito alla segnalazione di un “alterco fisico” intorno alle 22:06. Il video dell’aggressione è stato inoltrato all’ufficio dello sceriffo della contea di San Mateo, in California, per ulteriori approfondimenti. Si attendono sviluppi...

