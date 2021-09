Sabato 18 settembre, al PalaChiarbola di Trieste, Michele Broili e Hassan Nourdine si sono sfidati per il titolo italiano dei superpiuma. La vittoria è andata ai punti all'atleta piemontese di origine marocchina, ma il lato sportivo della vicenda è passato decisamente in secondo piano. Agli onori (o disonori, come volete) della cronaca è passato il fatto che lo sconfitto abbia messo in mostra un corpo largamente ricoperto di tatuaggi con simboli legati al nazismo o inneggianti a esso. Dal totenkopf, la cosiddetta testa di morto riferita al gruppo paramilitare di custodia dei campi di concentramento al simbolo delle SS, passando per il numero 88 (legato alla doppia H delle iniziali di Hitler) e il castello con scritta «Ritorno a Camelot», il nome del raduno quinquennale organizzato dal Veneto Fronte Skinheads.

NON FATELI ARRABBIARE: I MIGLIORI KO DI TOKYO 2020

La Federazione Pugilistica Italiana ha subito preso le distanze dal 28enne triestino, condannando il fatto con una nota ufficiale. "La Fpi, venuta a conoscenza e preso atto della situazione emersa nel corso dell’incontro di pugilato disputatosi sabato 18 settembre a Trieste tra Michele Broili e Hassan Nurdine, condanna e stigmatizza con forza e perentoriamente il comportamento del proprio tesserato e si dissocia da ogni riferimento che i tatuaggi offensivi dallo stesso portati evochino. Tale comportamento è in palese contrasto con le norme sancite dal Codice di Comportamento Sportivo del Coni (art.5). Per questo la Federazione si riserva di sottoporre agli Organi di Giustizia Federali tale comportamento affinché ne sia, nelle opportune sedi, valutata la contrarietà rispetto allo Statuto e ai Regolamenti Federali e vengano adottate le opportune misure sanzionatorie anche a tutela dell’immagine della Federazione Pugilistica Italiana. Riservandosi, altresì, ogni opportuna azione".

Pugilato Fabio Turchi combatterà per il titolo europeo dei pesi massimi leggeri 17/09/2021 A 07:59

IRMA TESTA BRONZO STORICO PER LA BOXE: LA SEMIFINALE IN 4'

Pugilato Belfort umilia il 58enne Holyfield: ko in appena 1’49”! 12/09/2021 A 07:43