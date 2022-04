Campionato Mondiale IBO dei Pesi Superpiuma tra il Campione in carica Michael "Lone Wolf" Magnesi e lo sfidante, il messicano Dennis Contreras, in programma sabato 9 aprile sul ring del PalaSport di Civitavecchia. La grande boxe Un appuntamento davvero imperdibile - da circoletto rosso, per dirla à la Rino Tommasi - considerata la posta in palio e considerata la presenza di una vera e propria super star dei guantoni, tutta tricolore. Sale l'attesa per iltra il Campione in caricae lo sfidante, il messicanoin programma sabato 9 aprile sul ring del PalaSport di Civitavecchia. La grande boxe approda dunque su Discovery , che trasmetterà l’intero evento sulla piattaforma discovery+ (discoveryplus.it) a partire dalle 20:00 e in diretta televisiva su Eurosport 2 (canale 211 di Sky, Dazn) a partire dalle 22.00.- da circoletto rosso, per dirla à la Rino Tommasi - considerata la posta in palio e considerata la presenza di una vera e propria super star dei guantoni, tutta tricolore.

I numeri pazzeschi di Lone Wolf

27enne di Cave - paese di 10mila anime a quota 399 metri ai piedi dei Monti Prenestini, provincia di Roma - Michael Magnesi detto Lone Wolf in ossequio alla sua indole da "lupo solitario" difenderà per la seconda volta il titolo mondiale IBO (International Boxing Association) della categoria di Pesi Superpiuma. Nel 2020 sul ring di Fondi (Latina, Lazio) battendo per KO alla quinta ripresa il ruandese Patrick Kinigamazi si laureò per la prima volta Campione riconfermandosi in seguito sulla vetta dei Superpiuma nel 2021 a Zagarolo nell'arrembante difesa contro il sudafricano Khaniyle Bulana, suggellata da un KO alla prima ripresa.

Per uno così il cielo è l'unico limite: dopo la sua prima esaltante esperienza negli States - dove a novembre 2021 presso il Paramount Theatre di Huntington Magnesi ha superato con un KO tecnico al terzo round il filippino Eugene Lagos - Lone Wolf punta a conquistare i ring più prestigiosi al mondo... Ma prima c'è da difendere il titolo IBO nella propria tana e nel pieno della maturità da pugile, gestendo pressione derivante dai favori del pronostico. I numeri sono quelli di un dominatore:

20 vittorie (di cui 12 prima del limite)

6 anni e mezzo da professionista

5 cinture conquistate nei Superpiuma

96 Round boxati complessivamente

Percentuale complessiva di ko del 60%

Numero 15 del ranking WBC

Numero 10 del ranking WBO

L'avversario: Contreras

Abbiamo chiesto al nostro Fabio Panchetti - The Voice per il pugilato - di delineare un identikit dell'avversario di Magnesi, il messicano Dennis Martillo Contreras (record di 24 successi, 11 sconfitte e 1 pareggio), alla prima chance di conquistare un cinturone mondiale:

"È pericoloso al di là di quanto reciti il suo record. È il classico picchiatore messicano: gli ho visto vincere un match per ko tecnico al sesto round. Per sua natura si era esposto partendo subito all'attacco e rischiando qualcosa. Soffrendo, anche. Poi nel sesto round mi ha impressionato: ha mandato al tappeto l'avversario con due colpi: montante sinistro al mento e diretto destro... Una bomba! Ko assoluto, l'arbitro non ha nemmeno contato! È abbastanza lento, ma se gli dai spago diventa pericoloso. PIù va avanti il match più diventa insidioso. Sarà una difesa più difficile rispetto a quella contro Bulana, il livello sale, ma se Magnesi imposta il suo match da carro armato è nettamente più veloce e nel complesso migliore come pugile.

Il programma della serata

