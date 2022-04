al monumento della boxe italiana Roberto Cammarelle. Medaglia d'oro nella categoria dei pesi supermassimi a Pechino 2008, argento (leggi: oro rubato!) a Londra 2012 e bronzo ad Atene 2004, l'ex pugile azzurro delinea un profilo di Michael Magnesi e inquadra per noi il match contro l'ostico sfidante Contreras. La sua è un'autentica investitura nei confronti del pugile laziale. Senza "se" e senza "ma". In occasione dell'antiviglia del Campionato Mondiale IBO dei Pesi Superpiuma tra il Campione in carica Michael "Lone Wolf" Magnesi e il messicano Dennis Contreras - diretta Eurosport 2 e Discovery Plus sabato 9 aprile sul ring del PalaSport di Civitavecchia - vi proponiamo un'intervista esclusiva. Medaglia d'oro nella categoria dei pesi supermassimi a Pechino 2008, argento (leggi: oro rubato!) a Londra 2012 e bronzo ad Atene 2004, l'ex pugile azzurro delinea un profilo di Michael Magnesi e inquadra per noi il match contro l'ostico sfidante Contreras.nei confronti del pugile laziale. Senza "se" e senza "ma".

Ad

Il profilo di Michael

Pugilato Lone Wolf Magnesi vs Contreras: perché è un match da non perdere 04/04/2022 A 15:13

"Michael era un talento nel dilettantismo. È passato professionista da giovane per bruciare le tappe. La sua ultima difesa è durata 47 secondi, una cosa pazzesca Ha deciso di allargare gli orizzonti facendo molto bene in America e adesso ha la possibilità di giocarsi in casa la cintura mondiale. È un pugile tecnico ma gli piace essere un "fighter", un attaccante. Gli piace cogliere l’occasione quando arriva"

Cosa aspettarsi dal match

"Il messicano è un pugile generoso che ama la battaglia, come da loro tradizione. Visto il record ha il pugno pesante. Magnesi imposterà un match tattico nelle primissime battute ma poi cercherà di trovare il bersaglio dopo una scherma iniziale, il messicano andrà sempre avanti come un carro armato. Mi aspetto una grande battaglia."

Combattere nella propria tana

"Combattere in casa comporta due aspetti: la comodità prima di tutto… Conosci tutto quello che hai a disposizione, gli sparring partner, ti alleni nella tua palestra, mangi "italiano", c’è il tuo pubblico e anche in massa. Il lato negativo è la pressione che dovrà essere bravo a gestire. Tutti si aspettano che vinca, lui per primo. È nel pieno della sua maturità da pugile e può gestire tutto questo"

Investitura (1)

"Io mi aspetto che cominci a guardarsi attorno perché è pronto per andare a conquistare altre cinture. Ora c’è la tendenza di andare a cercare le cinture delle altre sigle mondiali, con l’unificazione. Se lui come mi auguro vincerà penso punterà le altre sigle per capire dove conquistare un’altra cintura per poi metterla in palio e cercare di unificarle… Ed essere quel super campione come ce ne sono pochi al mondo in questo momento. "

Investitura (2)

"Sicuramente nel professionismo italiano Michael Magnesi è il talento maggiore che abbiamo ed ha l’età giusta, né troppo giovane e acerbo né troppo in là con gli anni. Ci aspettiamo grandi cose sia per questo incontro che per il futuro. Ci affidiamo al personaggio Michael Magnesi, partiamo da lui perché l’Italia del professionismo della boxe torni a contare qualcosa."

Un appuntamento davvero imperdibile - da circoletto rosso, per dirla à la Rino Tommasi - considerata la posta in palio e considerata la presenza di una vera e propria super star dei guantoni, tutta tricolore. La grande boxe approda dunque su Discovery , che trasmetterà l’intero evento sulla piattaforma discovery+ (discoveryplus.it) a partire dalle 20:00 e in diretta televisiva su Eurosport 2 (canale 211 di Sky, Dazn) a partire dalle 22.00.- da circoletto rosso, per dirla à la Rino Tommasi - considerata la posta in palio e considerata la presenza di una vera e propria super star dei guantoni, tutta tricolore.

Clemente Russo in esclusiva tra Tokyo, Tyson e Gattuso

Pugilato Torna la Boxe PRO, diretta su DISCOVERY+ e su EUROSPORT 2 01/04/2022 A 11:18