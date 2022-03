Accordo trovato tra Probellum e Discovery per la messa in onda di alcuni sport di combattimento: il primissimo evento sarà il 18 e 19 marzo con due show trasmessi in 62 mercati e territori in Europa e nel sub-continente indiano. Probellum detiene alcuni atleti di fama mondiale come la campionessa dei pesi leggeri francese Estelle Mossely ma anche il campione del mondo inglese Sunny Edwards. Grande soddisfazione per Richard Schaefer, presidente di Probellum: "E' un giorno da ricordare per la nostra azienda: firmare un accordo multi-combattimento con una potenza di trasmissione come Discovery è, per noi, molto importante. Con il suo pubblico globale, Discovery è la piattaforma perfetta per noi per continuare con la nostra missione principale di aprire la boxe a un nuovo pubblico, mettendo insieme i migliori pugili per i fan di tutto il mondo. Insieme, so che porteremo un vero cambiamento nel modo, in cui la boxe dal vivo viene presentata. Non ho dubbi che sarà il partner perfetto per la trasmissione mentre puntiamo a trasformare il modo in cui i fan possono vivere la boxe".

Discovery è la piattaforma perfetta per noi per continuare con la nostra missione principale di aprire la boxe a un nuovo pubblico.

Ad

Pugilato Vitali Klitschko: "Da bambino mi è stato fatto il lavaggio del cervello" 12/03/2022 A 12:38

LE PAROLE DI PAILLOT

Al presidente Schaefer, gli fa eco Trojan Paillot, supervisore della gestione del dipartimento di acquisizione e sindacalizzazione dei diritti di Discovery Sports: "Discovery ha una forte eredità nel portare lo sport a un pubblico più ampio e nell'aiutare a far crescere competizioni ed eventi utilizzando la nostra scala completa di canali e piattaforme digitali. Con la portata globale di cui gode Discovery, questa nuova partnership con Probellum è un'opportunità perfetta per mostrare alcuni dei migliori atleti del mondo a milioni di appassionati di sport in Europa e nel subcontinente indiano". Esattamente come successo con le Olimpiadi di Tokyo 2020, Discovery trasmetterà una serie di combattimenti di ex olimpionici che ora gareggiano sotto la bandiera Probellum. Dubai, Newcastle e Liverpool tra le città ospitanti dei tornei. Per tutte le ultime notizie sui combattimenti e per sapere come accedere agli eventi di classe mondiale di Probellum sulle piattaforme Discovery, assicuratevi di seguire Probellum su Instagram, Twitter e Facebook.

SURMENELI NON CI CREDE: 1° ORO TURCO DI SEMPRE NEL PUGILATO FEMMINILE

Pugilato Klitschko: "Guerra in Ucraina senza senso, porterà solo distruzione" 25/02/2022 A 16:31