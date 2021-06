Mancano poche ore e Flyd Mayweather tornerà sul ring per la sfida più folle dell'anno. E' confermato infatti l'incontro conlo youtuber Logan Paul. Una sfida asolutamente impari su ben due livelli: il primo è quello anagrafico, perché Money ha 44 anni, mentre Paul ne ha 26; il secondo, tuttavia, è quello sportivo perché Mayweather ha un record da professionista di 50 incontri vinti su 50 disputati mentre il suo avversario soltanto uno, e perso.

Floyd Mayweather torna sul ring per sfidare uno youtuber

E' comunque una grossa trovata commerciale, perché Paul ha dalla sua 19.5 milioni di follower su Instagram, sei milioni su Twitter, 22.6 milioni su Youtube. L'incontro sarà trasmesso in pay per view con un costo del biglietto pari a 50 dollari. Non è un match uffciale, quindi l'eventuale record di Mayweather non sarà intaccato, ma visti gli incassi previsti hanno già vinto entrambi.

