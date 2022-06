Mike Tyson torna sulla celebre aggressione sul ring contro Evander Holyfield nel corso di un'intervista radiofonica con Alex Jones. L'ex pugile stava masticando una delle sue Queste caramelle hanno un sapore migliore dell'orecchio di Evander". Il morso avvenne nel 1997, durante il terzo round, con Evander Holyfield che stava dominando l'incontro quando, inaspettatamente, Tyson si fiondò sull'orecchio dell'avversario venendo immediatamente squalificato. Un morso che ha fatto la storia:nel corso di un'intervista radiofonica con. L'ex pugile stava masticando una delle sue gomme alla cannabis che hanno proprio la forma dell'orecchio di Holyfield e, scherzando, ha detto: "". Il morso avvenne nel 1997, durante il terzo round, con Evander Holyfield che stava dominando l'incontro quando, inaspettatamente, Tyson si fiondò sull'orecchio dell'avversario venendo immediatamente squalificato.

Sempre durante l'intervista, il pugile ha dichiarato: "L'ho morso perché volevo ucciderlo. Ero molto arrabbiato perché mi aveva colpito alla testa e tutto il resto. Mi ha portato fuori dal mio piano di combattimento e tutto il resto. Ascolta, bene o male, non permetterò a nessuno di prendersi la mia gloria". Frasi cariche di rabbia che non hanno perso forza con il passare del tempo. Solo poco tempo fa, infatti, Tyson non si disse per nulla pentito dell'accaduto: "Se dovesse fare quello che stava facendo per essere morso, lo morderei di nuovo, sì".

