Pugilato

Pugilato - Mossely si conferma campionessa IBO dei pesi leggeri: Lescano ko, gli highlights

PUGILATO - Grande ritorno sul ring per Estelle Mossely che, a un anno di distanza dall'ultima volta, ha messo in palio il titolo IBO dei pesi leggeri. A sfidarla l'argentina Lescano in un match molto duro, ma controllato dalla francese che ha vinto in 10 riprese.

00:02:57, 28 minuti fa