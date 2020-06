Il mondo del pugilato e Panama sono in ansia per Roberto Duran, 69enne campione del mondo in quattro categorie di peso differenti, che è risultato positivo al Covid-19. Ad annunciarlo il figlio che ha tranquilizzato tutti: "Al momento i suoi sintomi sono quelli di un semplice raffreddore. Non è in terapia intensiva".

Il leggendario pugile panamense Roberto Duran, campione del mondo in quattro categorie di peso differenti, è risultato positivo al coronavirus e si trova ricoverato in una struttura di Panama City. Lo ha reso noto il figlio Robin su Instagram. Al momento le condizioni del grande boxeur conosciuto col soprannome ”mani di pietra” non destano preoccupazioni.

Duran jr ha spiegato di aver deciso di portare il padre in ospedale a scopo precauzionale visto che, dopo un incidente stradale nel 2001 in Argentina, non ha più la piena capacità polmonare. “Al momento i suoi sintomi sono quelli di un semplice raffreddore. Non è in terapia intensiva, i medici hanno detto che i suoi polmoni stanno rispondendo bene” ha dichiarato il figlio di Duran.

Roberto Duran sul ring contro Sugar Ray Leonard Credit Foto Imago

Il 69enne pugile panamense, che ha iniziato a boxare a 16 anni ed è saluto sul ring l’ultima volta a 50, ha sfidato grandissimi come Marvin Hagler, Thomas Hearns, Wilfredo Benitez dando vita a rivalità mitiche contro mostri sacri come Sugar Ray Leonard, contro cui ha combattuto tre volte. Duran all’;inizio della pandemia era stato molto attivo nel consigliare ai suoi concittadini il rispetto del distanziamento sociale e l’utilizzo della mascherina.

