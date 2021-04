Pugilato

Boxe e Olimpiadi. Clemente Russo: "Tokyo? Ci voglio riuscire con tutto me stesso"

BOXE - Clemente Russo ha svelato in esclusiva a Eurosport il suo percorso di avvicinamento a Tokyo: sensazioni e aspirazioni per quella che sarebbe la sua quinta Olimpiade, un record assoluto per il pugilato. "Ci sto provando con tutto me stesso", ha rivelato il pugile di Marcianise.

00:02:10, 36 minuti fa