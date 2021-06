Pugilato

-52 a Tokyo 2020: tutta la potenza dei Knockouts della Boxe maschile

TOKYO 2020 - IN ATTESA DI ASSAPORARNE DI NUOVI, RIVIVI I GRANDI MOMENTI DELLA STORIA DELLE OLIMPIADI. In questo video torniamo indietro a Rio 2016 per gustarci tutta la forza della Boxe con i Knockouts del torneo maschile: che botte!

00:01:20, 38 minuti fa