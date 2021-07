Notizia peggiore non ci poteva essere. Al ritorno da Tokyo, dopo l'eliminazione agli ottavi di finale dei pesi welter, Angela Carini ha perso il padre Giuseppe che l'aveva indirizzata nel mondo della boxe. A dare la triste notizia è stata la Federazione Pugilistica Italiana attraverso un post sull'account di Facebook, dove il presidente federale Flavio D’Ambrosi ha espresso il suo cordoglio con una lettera alla famiglia.

Il post di Flavio D’Ambrosi

Peppe e Angela hanno lottato insieme, fino alla fine, sul ring della vita che ha sempre messo a dura prova entrambi ma il loro legame profondo ed indissolubile, che abbiamo avuto la fortuna di condividere ed apprezzare, non avrà mai fine. Peppe è stato un grande uomo ed un grande poliziotto che, nonostante le difficoltà, ha saputo infondere forza, coraggio e amore ai propri figli, lasciando loro una preziosa eredità di valori e principi che ne illuminerà sempre il percorso. Con onore e con la dignità che distingue le persone speciali, Peppe non è mai sceso dal quadrato, contribuendo in modo determinante al sogno di Angela che, ora più che mai, dovrà essere alimentato dal ricordo indelebile di così tanta saggezza e passione. A nome e per conto del Consiglio Federale e dell’intero movimento pugilistico italiano esprimo le più sentite condoglianze ai figli Angela Carini e Antonio Carini, alla moglie Tina Marullo ed a tutta la famiglia

Proprio negli ultimi giorni Angela Carini aveva pubblicato un post molto commovente, ringraziando il padre per tutto quello che aveva fatto per lei, per aver raggiunto il sogno di partecipare alle Olimpiadi. Oggi, l'atleta azzurra non ce l'ha fatta e ha solo pubblicato un post per ricordare quando si celebrerà il funerale del suo Eroe, di papà Beppe. Condoglianze Angela!

