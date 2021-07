Chi avrebbe voluto prendere parte alla Cerimonia di Inaugurazione dei Giochi Olimpici di Tokyo, ma non ha potuto, è senza dubbio Clemente Russo. Il pugile campano, vista sfumare la quinta partecipazione alla kermesse con i Cinque Cerchi, ha deciso di smettere di combattere, ma non ha la minima intenzione di lasciare il mondo della boxe. Nella giornata odierna, per mezzo di un video, ha deciso di spiegare le sue sensazioni in questo momento così particolare: “Da qualche ora è stata celebrata la cerimonia delle Olimpiadi di Tokyo a cui io non ho potuto prendere parte, perché nel corso delle qualificazioni avevo il Covid-19. Volevo salire sul ring per l’ultima volta insieme a voi ma non per dirvi addio, ma arrivederci. Da domani non mi vedrete più al centro del quadrato, tra le quattro corde, saltellando, tirando pugni, ma mi vedrete sicuramente al di fuori di esse, all’angolo vicino a tanti giovani dando consigli, incitandoli e trasmettendo loro le mie esperienze e anche qualche segreto”.

"Volevo la quinta Olimpiade"

Il pugile casertano fa un bilancio generale della sua carriera e spiega, poi, quali saranno i suoi piani futuri: "Dovessi nascere di nuovo farei le stesse cose che ho fatto nella mi vita. Ho dato tanto alla boxe, ma ho anche ricevuto. Avrei voluto terminare la mia carriera in modo diverso con la mia quinta Olimpiade, firmare quel record che nessuno mai ha fatto. Non ci sono riuscito, ma ho tanto ancora da dare a tutte le persone che mi sono ancora intorno. Ci vediamo presto ma in altre vesti e vi saluto a mio modo…ciao guagliò”. Nella luminosa carriera di Tatanka sono arrivati due argenti alle Olimpiadi, a Pechino 2008 e Londra 2012, come pure due ori ai Mondiali nel 2007 e 2013, un Campionato UE nel 2005 e i Giochi del Mediterraneo nel 2005 e 2009, sempre nei pesi massimi.

