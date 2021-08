Pugilato

OLIMPIADI, PUGILATO: FAVORITISMI PER IL PADRONE DI CASA? TANAKA NON STA IN PIEDI, MA I GIUDICI GLI ASSEGNANO LA VITTORIA

TOKYO 2020 - Giudizio incomprensibile dal ring che ha visto sfidarsi, nella classe dei pesi mosca, il giapponese Ryomei Tanaka e il colombiano Yuberjen Martinez: nonostante la palese superiorità del colombiano in tre riprese, la vittoria del match viene assegnata al pugile di casa (4-1), che a fine dell'incontro non riesce a reggersi in piedi. Servirà una carrozzina per farlo uscire dallo stadio.

00:02:53, un' ora fa