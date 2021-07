Irma Testa si giocherá l'accesso alla finalissima della categoria 57kg. La nuova eroina della boxe azzurra, dopo aver eliminato ai Neshty Petecio, sopravanzandola nel ranking mondiale, numero 5 contro numero 7. Per l'Italia questa rappresenta una medaglia storica, visto nel Pugilato nessuna azzurra era mai arrivata a conquistare una medaglia olimpica. All'alba di sabato 31 luglio la nostrasi giocherá l'accesso alla finalissima della categoria 57kg. La nuova eroina della boxe azzurra, dopo aver eliminato ai quarti di finale la canadese Veyre , proverá a mettere in difficoltá la filippinasopravanzandola nel ranking mondiale, numero 5 contro numero 7. Per l'Italia questa rappresenta una medaglia storica, visto nel Pugilato nessuna azzurra era mai arrivata a conquistare una medaglia olimpica.

Irma Testa in semifinale nei 57kg in diretta su Discovery+

La semifinale della boxe femminile con protagonista Irma Testa è in programma alle 6.39 di sabato 31 luglio. Tutta la boxe e tutte le gare delle Olimpiadi saranno trasmesse in diretta su Discovery+, con una copertura totale.

Semifinale dei 57kg: informazioni

Data, orario e luogo: la finale è in programma sabato 31 luglio, dalle ore 6.39, alla Kokugikan Arena di Sumida. La finale sará invece il 3 agosto.

L’azzurra Irma Testa viene dalla Provolera, che si chiama così per un’antica fabbrica borbonica di polvere da sparo ed è un quartiere di Torre Annunziata decisamente problematico, dove il maestro Zurlo da quasi 60 anni toglie i ragazzi dalla strada. Irma ha iniziato a praticare boxe a 12 anni, a 14 era già lontana da casa per costruirsi un destino vincente con i pugni, a 19 doveva spaccare il mondo allle Olimpiadi di Rio ed ha perso ai quarti, una delusione così grande da aver pensato di smettere prima di ritrovare l’equilibrio.

L'avversaria: Petecio, la regina della categoria

L'avversaria di Irma sará la ventinovenne Neshty Petecio detta "Nesh",che si è presentata ai Giochi da campionessa iridata in carica dei 57 kg, titolo conquistato nel 2019. Insomma, senza tanti giri di parole, la rivale è una delle regine della categoria. Una fama che non spaventa Irma: "Quando arrivi tra le prime quattro di un’Olimpiade, significa che sei fortissima. Io ho lavorato tanto per essere qui, avevo l’obiettivo della medaglia e l’ho raggiunto, ma non mi voglio certo fermare qui". Prima ancora di ritrovarsi faccia a faccia sul ring, la Testa e la Petecio hanno comunque già riscritto la storia: Italia e Filippine non erano mai salite sul podio a cinque cerchi nella boxe femminile.

Approfondimenti e dichiarazioni

