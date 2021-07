Irma Testa prosegue in maniera imperterrita la propria cavalcata alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La pugile italiana ha sconfitto nettamente l’irlandese Michaela Walsh agli ottavi di finale della categoria 57 kg (pesi piuma) e poi così continuare la propria avventura sul ring della capitale giapponese. La campana, reduce dalla schiacciante affermazione contro la quotata russa Liudmila Vorontsova, non si fa spaventare dalla testa di serie numero 4 del tabellone e giganteggia con grandissima maestria, sfoggiando un pugilato brillante, tonico, incisivo e tecnicamente perfetto.

La 23enne si impone con verdetto unanime (5-0: 29-28, 29-28, 30-27, 29-28, 30-27) e si guadagna la meritata qualificazione ai quarti di finale, dove se la dovrà vedere con la canadese Caroline Veyre, capace di regolare la croata Nikolina Cacic (successo con verdetto unanime). Sulla carta dovrebbe essere un’avversaria abbondantemente alla portata della nostra portacolori, teoricamente favorita contro la nordamericana. L’appuntamento è per mercoledì 28 luglio alle ore 04.15 italiane. Ricordiamo che l’accesso alla semifinale garantirebbe quantomeno la conquista della medaglia di bronzo (nella boxe olimpica è previsto il doppio terzo posto) e, nel caso di affermazione contro Veyre, incrocerebbe i guantoni con una rivelazione del torneo: o la filippina Nesthy Petecio (capace clamorosamente di battere la taiwanese Yu-Ting Lin, testa di serie numero 1 del seeding) o la colombiana Yeni Arias Castaneda.

LA CRONACA DELL’INCONTRO

L’azzurra ha iniziato l’incontro in maniera combattiva, prendendo subito il controllo del ring e doppiando un paio di colpi alla figura dell’avversaria. La campana ha tenuto bene la distanza e ha espresso il suo gioco di gambe, cercando di affondare a metà della prima ripresa, ma Walsh è sempre stata guardinga e ha incassato prontamente due dritti della nostra portacolori. Non tutti i giudici sono concordi però nel premiare l’azzurra: 3 preferiscono l’irlandese (10-9), gli altri 2 l’italiana (9-10). Irma prova a fare lo stesso lavoro nella prima parte della ripresa centrale, ma questa volta l’irlandese è meno passiva e porta più colpi dalla corta distanza.

Testa riesce comunque a esprimere un buon pugilato e a tenere testa a Walsh, tanto che i giudici gradiscono in maniera unanime il suo atteggiamento: cinque preferenze per 10-9. Prima degli ultimi tre minuti di combattimento Testa è avanti su due cartellini (20-18) ed è pari negli altri tre (19-19). Vista la situazione di punteggio, Walsh prova a essere più incisiva e a prendere le redini dell’incontro, agendo in maniera insistita ma troppo confusionaria. L’azzurra è decisamente più tonica e brillante, è perfetta quando deve evitare i colpi e non casca nella trappola della rivale. Si fa vedere con il sinistro al volto dell’avversaria, giganteggia in tutto e per tutto, non ci sono dubbi e tutti i giudici sono concordi: quintuplo 10-9 e vittoria con verdetto unanime.

