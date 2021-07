Irma Testa ribadisce la sua classe senza confini e travolge la russa Liudmila Vorontsova alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Si trattava di un esordio complicatissimo per la pugile italiana nel tabellone della categoria -57 kg, chiamata ad affrontare il temibilissimo argento dei Mondiali 2019. La campana, però, ha tramortito la rivale proprio come aveva fatto al torneo preolimpico di un paio di mesi fa, quando staccò il pass per questa rassegna a cinque cerchi. Il nostro peso piuma ha dominato l’incontro in lungo e in largo, sciorinando una prestazione tecnica sublime e non lasciando il minimo spazio a un’avversaria che ha cercato di controbattere con tanta foga e poco altro.

Irma trionfa per split decision, ma il 4-1 sta decisamente stretto all’azzurra: quattro giudici l’hanno giustamente premiata con un netto 30-27, assegnandole la preferenza in tutte le tre riprese disputate; il quinto giudice (di nazionalità mongola), invece, ha evidentemente visto un altro match e ha premiato Vorontsova (29-28). Poco cambia, alla fine dei conti, perché la 23enne si merita la qualificazione agli ottavi di finale, dove incrocerà l’ostica irlandese Michaela Walsh, testa di serie numero 4 che ha beneficiato di un bye al primo turno. L’appuntamento è per lunedì 26 luglio (ore 07.27). Ostacolo di spessore per la nostra portacolori, che però potrebbe raggiungere i quarti di finale: a quel punto la sfida contro la vincente di Veyre-Cacic non sarebbe impossibile e la medaglia sarebbe a portata di mano.

Irma Testa aveva messo subito in chiaro le cose nel primo round, imbastendo l’incontro proprio come al preolimpico: controllo del ring, con grande tecnica e sagacia zittisce i colpi dell’avversaria, quasi sempre a vuoto. Nel secondo round viene ancora premiata la capacità dell’azzurra di schivare e contrattaccare, pungendo con una varietà di colpi davvero notevole. Il canovaccio non cambia negli ultimi tre minuti, dove Testa giganteggia e si merita il passaggio del turno.

