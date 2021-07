Irma Testa è la prima donna italiana ad aver raggiunto il podio Olimpico nella boxe. Categoria fino ai 57 kg per la campana che in semifinale si è arresa alla temibile filippina Nesthy Petecio, ma Irma può comunque sorridere ed essere orgogliosa del risultato colto a Tokyo 2020.

IRMA TESTA BRONZO STORICO PER LA BOXE: LA SEMIFINALE IN 4'

Dei piccoli dettagli le hanno impedito di accedere in finale, ma per il primo gradino del podio ci sarà tempo per la ventitreenne azzurra: “Per l’oro dovrò ancora allenarmi con la stessa intensità di questi anni. Non ho lasciato nulla al caso sia nell’avvicinamento ai Giochi, che prima. Ho fatto tutto nel modo giusto ed il bronzo è una medaglia che pesa”, commenta l’atleta di Torre Annunziata ai microfoni di Gazzetta.

Match odierno che è girato in favore dell’asiatica dal secondo round, Testa da quel momento in avanti non è stata in grado di arginare l’aggressività dell’avversaria: “Non ho avuto il tempo di cambiare tattica. Pensavo di ripetere la prima ripresa, ho sbagliato nel credere che lei da ex campionessa del mondo si comportasse come nel primo round, difatti lei mi ha anche sorriso nella pausa e mi ha spiazzato”.

Ora il rientro a casa, dove certamente ad attenderla troverà una grande festa: “Ora voglio gioire di questa medaglia. Dai prossimi mesi inizieremo a pensare a Parigi 2024, mancano ancora tanti anni”, conclude Irma.

