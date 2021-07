Irma Testa, la prima medagliata olimpica tricolore del pugilato femminile , sul ring e forse anche nella vita, floats like a butterfly and stings like a bee, "vola come una farfalla e punge come un’ape". L’autore Muhammad Ali non si offenda: per quanto banale possa apparire, è proprio ciò che l’azzurra fa in quel gioiello che è la Kokugikan Arena, casa del sumo, contro la canadese Caroline Veyre. Un sinistro qua, un destro là, tanti colpi schivati e una serie di balletti in punta di piedi che mandano in confusione l’avversaria. C’è un modo migliore per entrare nella storia? La 23enne campana, nei quarti del torneo dei pesi piuma (57 kg), vince con verdetto unanime e con squilli di tromba. E, udite udite, vola in semifinale. Almeno il bronzo è quindi garantito: nella boxe a cinque cerchi si assegnano due terzi posti. Sabato, alle ore 6:39 italiane, affronterà l’iridata in carica della categoria, la filippina Nesthy Petecio, che ha nettamente sconfitto la colombiana Arias Castaneda. Sarà una sfida dura, ma all’azzurra nulla a questo punto pare precluso. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

IRMA TESTA STORICA, MEDAGLIA ASSICURATA! L'IMPRESA IN 3'

Irma, come ci si sente dopo una vittoria così?

"La medaglia è certa ed è una gran bella soddisfazione. Per me e per tutti quelli che mi hanno accompagnata fino a questo risultato".

Riesce a rivivere il match?

"Ho combattuto bene nei primi due round, tanto da meritare cinque 10-9 in entrambi. Un po’ meno nel terzo, con due giudici a favore della mia rivale, forse per via di un po’ di stanchezza".

La Veyre è partita all’attacco, avrebbe voluto sorprenderla: in realtà lei, dall’alto di una classe superiore, l’ha dominata.

"In generale le avversarie frenetiche mi piacciono, perché se riesco a controllarle, poi tendono a innervosirsi e a diventare più prevedibili. È successo così anche stavolta".

Qual è stato il motivo dominante del match?

"La mia voglia di vincere: già dopo il primo round, che avevo capito di aver disputato piuttosto bene, ho chiesto all’angolo che cosa avrei dovuto fare per assicurarmi il successo...".

E la chiave tecnica?

"Sarebbe meglio domandarlo al mio maestro: io ho solo eseguito quel che lui mi ha suggerito. Ovvero di non indietreggiare troppo, di improvvisare e, dopo una schivata, di andare all’attacco così da coglierla impreparata con la mia reazione".

Irma Testa vola ai quarti, battuta Walsh

Rispetto a Rio 2016, quando uscì ai quarti, l’introduzione dei pesi piuma l’ha favorita?

"ll passaggio di categoria mi ha sicuramente agevolata, questa mi fa sentire più a mio agio".

È sul podio: ha raggiunto il suo obiettivo?

"L’obiettivo era e resta far bene e divertirmi, ma ora me la gioco. Non voglio fermarmi qui".

Conosce la Petecio, sua prossima avversaria?

"Sì e so che sarà una rivale tosta: chi non lo sarebbe, del resto, a questo punto di un torneo olimpico? Il livello, inevitabilmente, è molto alto".

PELLEGRINI, TESTA E TRE NUOVE MEDAGLIE AZZURRE

Come giudica sin qui l’operato dei giudici?

"Di questi argomenti non posso parlare: dico solo che il torneo sin qui mi è parso ben organizzato. Anche per quanto riguarda la tutela dalla situazione Covid. Sapere poi il punteggio ripresa dopo ripresa è importante. Ti dà quella carica e quell’opportunità in più che non hai sfruttato nel round precedente".

Il tatuaggio che porta sulla spalla sinistra, a tema giapponese, pare averle portato fortuna.

"In verità l’ho fatto tanti anni fa, quindi non ha nulla a che vedere con questa Olimpiade e con questa esperienza".

Cosa rappresenta?

"Una geisha, ovvero una donna forte, una donna che sa fare tante cose e che lavora sodo".

Cos’ha scritto invece sulla fasciatura delle mani?

"Solo la firma del responsabile della squadra, è una prassi da regolamento prima di salire sul ring".

Pare sempre in controllo, sul quadrato e fuori: è così di carattere o si impone una parte?

"Faccio finta di essere serena e tranquilla, ma avreste dovuto vedermi prima del match negli spogliatoi. Cerco solo di mantenere la calma".

Come manterrà alta la concentrazione ora?

"Farò quel che faccio di solito: mi rilasserò, guarderò qualche serie, andrò un po’ in palestra, chiacchiererò con le mie compagne, farò mini passeggiate".

C’è una dedica, intanto, per questo risultato?

"Per il mio maestro, per tutto il movimento femminile e per il pugilato italiano che aveva bisogno di questa medaglia".

Giochi da Ragazze: Irma Testa

