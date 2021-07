Pugilato

OLIMPIADI PUGILATO - IRMA TESTA SCONFITTA IN SEMIFINALE, E' BRONZO

Tokyo 2020 - Non è bastato il grande cuore di Irma Testa a vincere l'incontro che le sarebbe valso la finale per l'oro: in semifinale Nesthy Petecio vince ai punti per 4-1 e per l'azzurra è medaglia di bronzo.

