Ore 6.55

Irma Testa non fa l'impresa. 4-1 Petecio. Perde l'azzurra, é medaglia di bronzo. Filippina in finale.

Ore 6.54

FINISCE IL TERZO ROUND. Grande attesa per il verdetto.

Ore 6.50

Petecio meglio nel secondo round. Un paio di destri a segno. Irma che subisce l'azione della filippina. Secondo round perso. Siamo 19 pari e si va al terzo round.

Ore 6.45

Primo round di studio. Molto attenta Irma, attendista, lucida nel non scoprirsi. 1-0 per lei. I giudici non hanno dubbi. Tutti 10 all'italiano, 9 alla Petecio.

Ore 6.40

Eccoci. Pronti a cominciare. Irma in blu, Petecio in rosso.

Ore 6.37

Ricordiamo che Irma é giá certa di una medaglia. Se perde oggi sará bronzo, altrimenti il 3 agosto ci sará la finale per l'oro.

Ore 6.35

Ci siamo. Alla Kokugikan Arena di Sumida Irma Testa é pronta a giocarsi contro Neshty Petecio (Filippine), l'accesso alla finale della boxe femminili, categoria dei 57 kg.

