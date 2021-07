Giordana Sorrentino non riesce nell’impresa di sconfiggere la taiwanese Hsiao-Wen Huang negli ottavi di finale della categoria 51 kg (pesi mosca). L’azzurra ha provato a tenere testa alla Campionessa del Mondo dei pesi gallo, ma la differenza tecnica tra le due contendenti era purtroppo marcata e la nostra portacolori si è dovuta arrendere con verdetto unanime: 5-0 (30-27; 30-27; 30-27; 29-28; 29-28).

La 21enne ha tentato il tutto per tutto nel primo round, combattendo con ardore e accorciando la distanza con l’asiatica che era più alta di lei di una ventina di centimetri. La missione riesce alla romana che infatti destabilizza Huang, venendo preferita anche da due giudici sono cinque in quel frangente.

Nella seconda ripresa, però, Giordana Sorrentino perde lo smalto avuto nei primi tre minuti e va in difficoltà contro l’agilità e la tecnica della taiwanese, che le gira attorno e la colpisce quando ne ha l’occasione. L’azzurra soffre, praticamente non riesce più a trovare la figura rivale, rimane lontana dall’obiettivo e non riesce a raddrizzare le redini di un incontro che finisce come da pronostico con l’affermazione della Campionessa del Mondo, mentre termina il cammino di Sorrentino: per entrare in zona medaglie sarebbe servita davvero un’autentica impresa.

