Adesso è ufficiale: Clemente Russo non prenderà parte ai Giochi di Tokyo 2020. Il pugile italiano non ha ottenuto dalla commissione CIO, che sovrintende al pugilato delle Olimpiadi (dopo che l'Aiba è stata commissariata), la wild card chiesta "sia dalla Fpi che dal Coni, in primis con il Presidente Malagò" per meriti sportivi (Russo ha in bacheca due argenti olimpici e due ori mondiali).

Nel torneo di qualificazione ai Giochi dell'anno scorso a Londra, poi sospeso per Covid, "Tatanka" non aveva potuto salire sul ring a causa di un'indisposizione, ma era stato considerato comunque sconfitto ed eliminato. Quindi gli è stata negata anche la possibilità di essere ripescato per il torneo di Parigi (l'ultimo utile, inizia il 4 giugno), così Russo non potrà stabilire il record assoluto per un pugile alle Olimpiadi di cinque partecipazioni.

Il commento di Russo

"Non trovo le parole per descrivere le sensazioni che provo. Un pugno dritto allo stomaco, di quelli che ti lasciano senza fiato. A un passo da Tokyo 2020, vedo sfumare la possibilità di poter partecipare al torneo di qualificazione. Non c'è una Wild Card a disposizione per l’Italia ma, fino a prima dell'inizio delle Olimpiadi, continuerò ad allenarmi duramente nella speranza che qualcosa possa cambiare e mi venga data la possibilità di giocare le mie carte. Ci arriverei con due ori Mondiali e due argenti Olimpici in quattro edizioni dei Giochi. Questa è storia, nessun potrà mai togliermela. Posso ritenermi un pugile e un uomo fortunato. Un uomo che si è fatto solo, con le proprie mani e che non ha mai avuto sconti da nessuno".

"Sono felice del percorso fatto fino ad oggi; porto tanti meravigliosi ricordi sportivi nel cuore. Nel futuro, oltre a dedicarmi anima e cuore alla famiglia cercherò sicuramente di ritagliarmi anche un ruolo attivo nel mondo del pugilato. Penserò a ridare qualcosa allo sport, che mi ha sempre dato tanto, e che è la stella polare della mia vita e di quella dei miei cari. Le nostre tre meravigliose bambine, Rosy, Janet e Jane, fanno già sport a buoni livelli e con grande passione, come mamma e papà. La gemellina Janet ha già le idee molto chiare e ha scelto la boxe! Se buon sangue non mente sarò presto di nuovo a bordo ring".

