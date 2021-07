Rebecca Nicoli si qualifica per il secondo turno delle Olimpiadi di Tokyo nella categoria fino a 60 kg (pesi leggeri), portando a tre il numero delle italiane vittoriose fin dal primo turno: a cadere sotto i colpi della rappresentante tricolore, in questo caso, è la messicana Esmeralda Falcon Reyes, sconfitta per decisione non unanime dei giudici (4-1).

Un combattimento, quello di Nicoli, partito con estrema decisione: molto convinta l’azzurra nel portare i colpi, neutralizzando più di una volta la vena offensiva di Falcon Reyes. I giudici la premiano in maggioranza. Nella seconda ripresa prova a farsi più aggressiva la pugile messicana, ma senza particolari esiti: Nicoli controlla, incassa e risponde. Risultato: quintuplo 10-9. Il terzo round diventa a quel punto di gestione, nel quale non offre speranze di rimonta a una Felipe Reyes comunque un po’ più precisa. I giochi, però, sono fatti.

Per la pavese ora un’avversaria mai affrontata, ma di particolare forza: la numero 1 del seeding, l’irlandese Kellie Harrington. Il combattimento è previsto per venerdì 30 luglio, quando in Italia saranno le ore 4:00. Ci sarà dunque la sveglia da puntare.

Non è finita qui per i colori italiani oggi, in quanto alle 7:42 chiuderà il programma della mattina Angela Carini, negli ottavi (dai quali questa categoria parte, a differenza delle altre) dei pesi welter (69 kg), in cui sfida Nien-Chin Chen (Cina Taipei).

CARTELLINI DEI GIUDICI

Giudice 1 (Kavaklieva, Bulgaria) 30-27 (10-9 10-9 10-9)

Giudice 2 (Putra Pohan, Indonesia) 28-29 (9-10, 10-9, 9-10)

Giudice 3 (Bekpenbetov, Kazakistan) 29-28 (10-9, 10-9, 9-10)

Giudice 4 (Campbell, Stati Uniti) 29-28 (10-9, 10-9, 9-10)

Giudice 5 (Abdellatif, Marocco) 30-27 (10-9, 10-9, 10-9)

